Die Polizei hat am Sonntag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der auf der B10 bei Birkweiler als Raser und Drängler aufgefallen sein soll. Wie die Beamten berichten, hatte sich gegen 10 Uhr ein 39 Jahre alter Autofahrer gemeldet, der nach eigenen Angaben auf der Bundesstraße in Richtung Landau fahrend von einem BMW-Fahrer in einem Auto mit Schweizer Zulassung bedrängt worden war; der BMW-Fahrer sei so dicht aufgefahren, dass sein vorderes Kennzeichen im Rückspiegel nicht mehr zu erkennen gewesen sei. Anschließend habe der Drängler den 39-Jährigen über eine schraffierte Sperrfläche überholt und sei Richtung A65 gerast. Beim Überholen sei nur deshalb kein Unfall passiert, weil der Überholte stark gebremst habe.

Die Polizei suchte auf der A65 nach dem BMW-Fahrer und hielt ihn schließlich bei Wörth-Dorschberg an. Der ebenfalls 39 Jahre alte Fahrer habe eingeräumt, den anderen überholt zu haben, aber bestritten, dass es dabei eine Gefahrensituation gegeben habe oder dass er den anderen Fahrer genötigt habe.

Nun werden Zeugen gesucht. Wer etwas zu den Vorgängen auf der B10 sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden. Insbesondere werden weitere Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers ebenfalls gefährdet oder genötigt wurden.