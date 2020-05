Die Landauer Polizei hat am Donnerstag zwischen 10.40 und 12 Uhr zehn Autofahrer in der Godramsteiner Hauptstraße mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Am Kontrollpunkt gilt Tempo 30. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Spitzenreiter 62 Stundenkilometer auf dem Tacho.