Wegen seiner gefährlichen Fahrweise verursachte ein 19-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 17.40 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Landau eine Unfall, wie die Polizei berichtet. Laut Zeugen machte der junge Mann mit massiv überhöhter Geschwindigkeit einen Wheelie. Das ist ein Fahrmanöver, bei dem das Vorderrad vom Boden abhebt. Dabei erkannte der Biker einen gerade abbiegenden Autofahrer zu spät, sodass er stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte, wobei er sich schwer an der Hand verletzte. Er wurde in eine Klinik gebracht.