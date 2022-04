Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Rasen am Schwimmbad in Steinfeld einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhren vermutlich mehrere Autos über die als Parkplatz dienende Rasenfläche. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.