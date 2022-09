Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Umstellung des Beitragssystems auf die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2023 beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Ausbaubeitragssatzung zur Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen vorzubereiten. Wie Thorsten Doll auf Anfrage erklärte stehen aktuell keinen Straßenbaumaßnahmen im Ort an. Aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung verweist Doll auch auf die Tatsache, dass Zahlungen erst dann anstehen, wenn auch tatsächlich Baumaßnahmen in den Straßen erfolgen. Eine Art Sparkasse, in die vorab schon eingezahlt wird, gebe es nicht.