Auf knapp 10.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Randalierer in der Nacht auf Mittwoch im Stadtgebiet angerichtet haben. Sie hat zwei Jugendliche erwischt, die möglicherweise an den Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen und am Brand von drei Mülltonnen beteiligt waren. Das Feuer hatte auch eine Hausfassade und einen Stromverteilerkasten beschädigt. Bei der Fahndung stieß die Polizei auf die Jugendlichen, die mit ihren Fahrrädern die Flucht ergriffen. Einer von ihnen, ein 17-Jähriger aus Landau, stieß laut Polizei alkoholisiert gegen ein geparktes Auto und flüchtete zu Fuß, sei aber gestellt werden. Er habe gestanden, das Fahrrad zuvor am Bahnhof in Landau gestohlen zu haben. Wem es gehört, ist nicht bekannt. Bei ersten Ermittlungen ergaben sich für die Polizei Anhaltspunkte, dass es zu weiteren Straftaten gekommen ist. Sie bittet um Zeugenhinweise und Meldungen von weiteren Geschädigten, insbesondere aus den Bereichen Fortstraße, Horststraße, Industriestraße und dem Bereich rund um den Hauptbahnhof.