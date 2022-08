Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Albersweiler randaliert. Wie die Polizei mitteilt entwendeten die Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Sitzbank vom Friedhof und zerstörten diese anschließend im anliegenden Weinberg. Außerdem wurden von Mittwoch auf Donnerstag in den Straßen „Auf der Lehr“ und „Siebenmorgenstraße“ mehrere Gullideckel ausgehoben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 964619.