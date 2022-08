Die Landauer Polizei hat nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung am Dienstag zwei junge Männer geschnappt. Mehrere Passanten hatten diese gegen 16.20 Uhr in der Vogesenstraße in der Landauer Südstadt beim Randalieren beobachtet. Polizisten stellten vor Ort fest, dass einer der beiden, ein 22-Jähriger, den Außenspiegel eines Lastwagens und einen Briefkasten beschädigt sowie ein Fahrrad umgeworfen hatte. Ob es zu weiteren Sachbeschädigungen kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, oder Anwohner der Vogesenstraße und der umliegenden Straßen, bei denen es Beschädigungen gegeben hat, sich bei der Inspektion in Landau zu melden unter Telefon 06341 2870.