In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte im ehemaligen Landesgartenschaugelände, im Bereich des Skaterparks, randaliert. Laut Polizei beschädigten die Täter sieben Baumumrandungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.