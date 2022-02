Mehrere Männer haben am Freitag gegen 22.15 Uhr in der Ostbahnstraße und am Ostringcenter randaliert. Als sie von zwei Zeugen darauf angesprochen wurden, zogen zwei Randalierer jeweils ein Messer und bedrohten die Zeugen, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnte die beiden Männer kurze Zeit später kontrollieren. Weil sich einer der beiden weigerte, seine Hände aus den Taschen zu nehmen, wurde er fixiert, damit er sein Messer nicht ziehen konnte. Da sich sein Mitstreiter handgreiflich einmischen wollte, wurde auch er von der Polizei zu Boden gebracht und fixiert. Ein Strafverfahren unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.