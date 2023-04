Der Fastenmonat Ramadan ist der wichtigste Monat im islamischen Kalender. Gläubige Muslime nehmen in dieser Zeit von der Morgendämmerung bis nach dem Sonnenuntergang weder Speisen noch Getränke zu sich. Samstags versammelt sich die türkisch-islamische Gemeinde zum Fastenbrechen in der Eyüp-Sultan-Moschee.

Bereits am frühen Abend herrscht im Gemeindehaus in der Queichheimer Hauptstraße reges Treiben. Es riecht verführerisch nach orientalischen Gewürzen. Die Tische sind bereits eingedeckt für das gemeinsame Mahl, das die Frauen in großen Kesseln zubereiten. An jedem Platz wartet eine Dattel, mit deren Genuss traditionell jedes Fastenbrechen beginnt. An diesem Abend, zu dem auch Gäste aus dem rheinland-pfälzischen Landesverband der Dachorganisation Ditib sowie Geistliche und Vertreter aus der Stadtpolitik eingeladen sind, darf ab 20:25 Uhr gegessen werden. Als Abdullah Yilmaz etwa eine halbe Stunde zuvor zu Tisch bittet, nehmen rund 50 Jungen und Männer vom Grundschüler bis zum Hochbetagten an der großen Tafel Platz. Bis auf die Beauftragte für Migration und Integration als offizielle Vertreterin der Stadtpolitik, Elena Bonatz, und die Verfasserin dieser Zeilen verlassen die Frauen den Saal. Sie feiern in einem eigenen Raum im Keller des Gemeindehauses.

Abdullah Yilmaz hat im Juli vergangenen Jahres den Vorsitz des Ortsvereins Landau übernommen. In Landau geboren, hier aufgewachsen und beruflich verankert, bezeichnet sich der 43-jährige Familienvater humorvoll als „getürkter Deutscher“. Für die deutschen Gäste übersetzt er den Inhalt seiner in türkischer Sprache gehaltenen Rede an die Gläubigen Muslime: „Wir lassen den Körper hungern und versorgen dabei die Seele. Wenn wir fasten, spüren wir die Armut derer, die sich kein Essen leisten können. Deshalb spenden wir im Ramadan auch Almosen, um den Armen zu helfen.“ Dazu zählen in diesem Jahr vier mit Hilfsgütern beladene Lastkraftwagen, die von Queichheim aus in das Erdbebengebiet in der Türkei gefahren sind. Die von Imam Erhan Yavuz gesungenen Verse aus dem Koran übersetzt Aysu Bayram aus dem Vorstand der Jugendgemeinde.

Katholischer Dekan beim Fastenbrechen dabei

Für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Landau nimmt der katholische Dekan Axel Brecht am gemeinsamen Mahl mit der Botschaft teil: „Der Glaube an den einen Gott, das Gebet und Almosen geben sind der Kitt, der uns zusammenhält. Wenn wir zusammenhalten, sind wir auf einem guten Weg.“

Auf Einweg-Menütellern wird das Essen serviert. Für jeden gibt es Suppe, Reis, weichgekochtes Rindfleisch in Bratensoße und Salat. Dazu wird Fladenbrot gereicht und zum Abschluss süße und herzhafte Teilchen. Zu einer genau festgelegten Uhrzeit ruft Imam Erhan Yavuz, der sich Hafiz nennen darf, weil er den gesamten Koran auswendig rezitieren kann, zum Gebet, das per Lautsprecher auch im eigenen Gebetsraum der Frauen zu hören ist. Auch nach dem offiziellen Teil feiern Frauen und Männer getrennt: „Viele Frauen würden sich unwohl fühlen, wenn Männer im Raum sind“, erklärt Nuryie Bayram, die als einzige Frau im Gesamtvorstand der türkisch-islamischen Gemeinde eine besondere Ehre genießt.

Die Frauen feiern in einem eigenen Raum im Keller des Gemeindehauses. Foto: srs

Zehn junge Frauen sind zum Islam konvertiert

Im eigenen Versammlungsraum sitzen Mädchen und Frauen mit und ohne Kopftuch bei türkischem Tee und Süßigkeiten beieinander und unterhalten sich in verschiedenen Sprachen. Darunter eine Gruppe prachtvoll gekleideter junger Frauen aus Pakistan. Emine Kalakos, Vorständin der Frauen im Landauer Verein, und die Gattin des Imam, Fatma Yavuz, die als ausgebildete Theologin mit Unterstützung von vier ausgebildeten ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern an den Wochenenden 50 muslimische Jugendliche in der Queichheimer Moschee in allgemeiner Ethik unterrichtet und die Lehre des Korans vermittelt, kümmern sich um alle weiblichen Gäste. Darunter auch Frauen aus Edenkoben, Neustadt und Germersheim. „Zum samstäglichen Fastenbrechen sind alle willkommen“, erklärt Emine Kalakos und berichtet stolz von zehn jungen Frauen, die nach reiflicher Überlegung kürzlich vom Christentum zum Islam konvertiert seien.

„Das Bild der türkisch-islamischen Gemeinde und besonders der Frauen hat sich in den 13 Jahren, in denen ich hier bin, sehr verändert, sie haben sich geöffnet“, sagt Elena Bonatz im Hinblick auf ihre Aufgaben in der Integration von Migranten. Dass ein friedliches Miteinander möglich ist, wird deutlich, als zu vorgerückter Stunde zwei Türkinnen, eine Russin und eine Deutsche im Vertrauen darauf, dass alles Gesagte im Raum bleibt, aktuelle politische Themen und die Kriege, die derzeit die Welt bewegen, aus ihrer je eigenen Sicht und Erfahrung beleuchten und jede ihre ganz private Haltung dazu äußern darf.