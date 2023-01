Ralf Wienholt ist am 30. Dezember im Alter von 63 Jahren gestorben. 36 Jahre lang leitete er gemeinsam mit seiner Frau Jutta die Tanzschule im Landauer Südring und prägte damit auch das gesellschaftliche Leben in der Stadt. Unzähligen Jugendlichen brachte das Paar Foxtrott und Paso Doble bei, richtete Bälle aus und unterrichtete auch Erwachsene.

Umso bitterer war es für den lebenslustigen Bewegungsmenschen, als er vor Jahren an Parkinson erkrankte und aus anderen Gründen vor eineinhalb Jahren in den Rollstuhl gezwungen wurde. Wie Jutta Wienholt erzählte, hat ihr querschnittsgelähmter Mann sehr gelitten. Ein Krankenhausaufenthalt in Zeiten von Corona sei besonders belastend gewesen. Letztlich sei ihr Mann an multiplem Organversagen gestorben. Er sei friedlich zu Hause im Beisein auch der beiden Söhne gestorben. Jutta Wienholt teilte mit ihm eine große Liebe und mochte seinen besonderen Humor. „Er war ein toller Vater, ein toller Chef und durch und durch ein Familienmensch.“

Im Jahr 2018 hatte das Paar die Leitung der Tanzschule in die Hände von Sohn Moritz gegeben, der das Familienunternehmen seitdem in der fünften Generation führt.