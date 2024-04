Ralf Schmitt (47) aus Speyer wird zur neuen Saison Trainer bei Fußballverbandsligist Viktoria Herxheim. Das teilte der Verein am Samstagmorgen mit. Zuvor informierten die Herxheimer über das Ende von Coach Jens Bodemer nach der Runde aus beruflichen und familiären Gründen. Schmitt begann bei VfR und FV Speyer mit dem Fußball spielen.

Es schlossen sich die Profistationen Eintracht Frankfurt (ein Bundesligaspiel in Kaiserslautern), Karlsruher SC, 1860 München, SF Siegen, FC Nöttingen und Wormatia Worms an. Als Trainer wirkte Schmitt bei TuS Mechtersheim und VfR Mannheim. Zuletzt engagierte er sich in der Jugend des JFV Ganerb.