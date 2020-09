Der Queichtalradweg zwischen der Kernstadt und dem Landauer Stadtdorf Godramstein ist ab sofort wieder für den Radverkehr sowie für Fußgänger freigegeben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Weg war in den vergangenen Wochen zwischen dem Parkplatz an den Schrebergärten und der Bahnhofstraße in Godramstein gesperrt und saniert worden – da er von Sturm und Regen stark beschädigt worden war und immer wieder verschlammte. Auf einer Länge von knapp 1,7 Kilometern gibt es nun eine neue Deckschicht. Außerdem wurde der Weg verbreitert. Kosten: knapp 50.000 Euro.