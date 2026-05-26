Der Radweg zwischen der Innenstadt, dem Landauer Stadtteil Mörlheim und Herxheim muss Ende Mai kurzzeitig gesperrt werden. Der Grund ist eine teilweise Sanierung des Wegs. Wie die Stadt mitteilt, ist der Kreuzungsbereich südlich des Gewerbegebiets D12 von den Arbeiten betroffen. Bei der Erschließung des Gewerbegebiets sei festgestellt worden, dass der Unterbau eines rund 15 Meter langen Verbindungsstücks zum neu ausgebauten Radweg sanierungsbedürftig sei. Der betroffene Abschnitt werde erneuert und frisch asphaltiert.

Die Sperrung dauert laut Stadt voraussichtlich vom 28. Mai bis zum 1. Juni. Der Radverkehr wird über eine bereits für diesen Bereich bekannte und beschilderte Umleitung nördlich am Gewerbegebiet vorbei geführt, so die Stadt.