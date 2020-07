Am kommenden Sonntag wird der RV Offenbach das erste Radrennen in der Pfalz seit Ausbruch der Corona-Krise veranstalten. Kinder und Jugendliche der Altersklassen U11, U13, U15, U17 (hier nur Mädchen) und Anfänger drehen im Queichtalstadion Runden um den Preis der Gensheimer Immobilien-Service GmbH. Um 10.30 Uhr geht es los. „Motivation war die 10. Corona-Verordnung von Rheinland-Pfalz, nach dieser ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Gruppen bis zu zehn Personen auch in Kontaktsportarten zulässig“, teilte Andreas Gensheimer als Vorsitzender des RV Offenbach mit. „Ausschlaggebend war, dass man mit der Veranstaltung Kindern eine Freude machen wird, die seit Beginn der Saisonvorbereitung im November wegen der Corona-Krise keine Wettkämpfe hatten.“ Im geschlossenen Stadiongelände könnten alle Vorschriften könnten beachtet werden. So würden zum Beispiel Fahrerlager und Zuschauerbereich getrennt, es würden Einmalnummern verwendet, gelte Einbahnstraßenregelung. Gensheimer rechnet „unterm Strich maximal mit 50 Kindern“. Nachmeldungen sind nur begrenzt möglich.