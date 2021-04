Eine Radfahrerin stürzte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf einem Feldweg zwischen dem Friedhof und der Hauptstraße bei Hochstadt und verletzte sich, wie die Polizei berichtet. Die 71-Jährige gab an, dass sie von einem etwa zehnjährigen Kind, das auf einem Fahrrad unterwegs war, überholt und geschnitten worden sei. Der Junge sei noch kurz vor Ort geblieben, sei dann aber davongefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Um den Unfallhergang zu klären, ist die Schilderung des Kindes von Bedeutung, sagt die Polizei, die um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an anpilandau@polizei.rlp.de bittet. Die Seniorin hatte sich am Ellenbogen verletzt und kam in ein Krankenhaus.