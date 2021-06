Eine 39-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Königstraße in Landau verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau von einem 33-Jährigen mit dem Auto angefahren. Der Mann wollte vom Fahrbahnrand anfahren, übersah jedoch die von hinten herankommende Radlerin. Vermutlich auch deshalb, weil sie laut Polizei kein Licht an ihrem Gefährt hatte. Die Frau zog sich beim dem Sturz keine schweren Verletzungen, obwohl sie keinen Fahrradhelm trug. Sie hatte im Gesicht nur eine leichte Schürfwunde, zudem ging ihre Brille zu Bruch.