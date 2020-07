Schwere Verletzungen erlitt ein 83-jähriger Rennradfahrer aus Landau bei einem Unfall am Dienstag um 10.15 Uhr in der Annweilerstraße in Landau. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Rentner fuhr mit seinem Rad in Richtung Westring. An der Einmündung zur Zweibrücker Straße schaltete die Ampel auf Rot, wodurch der Radler bremsen musste. Laut Polizei berührte er dabei mit seinem Vorderrad den Bordstein und stürzte. Der Mann erlitt einen Ellbogenbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06341 2870, insbesondere einen anderen Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort war. Der Mann soll eine auffällige, zum Fahrradkorb umfunktionierte Weinkiste an seinem Fahrrad angebracht und Erste Hilfe geleistet haben.