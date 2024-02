Einer ungewöhnlichen Unfallflucht geht die Polizei nach. Am Dienstag hat gegen 15.45 Uhr ein bisher unbekannter Radfahrer in Gommersheim ein geparktes Auto gerammt und dabei Verletzungen erlitten. Trotz blutender Wunden flüchtete der Radler nach dem Unfall, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach war der Mann mit einem schwarzen Mountainbike mit hoher Geschwindigkeit ungebremst gegen den in der Bahnhofstraße in Gommersheim abgestellten Wagen gekracht und gestürzt. Durch den Unfall erlitt er blutende Verletzungen an der Stirn und an der Hand. Nachdem er aufgestanden war, gab es noch ein kurzes Gespräch mit dem Autobesitzer, bei dem er aber nicht seine Personalien hinterließ. Stattdessen flüchtete er. Der Wagen des Unfallgegners wurde entsprechend beschädigt, so die Polizei.

Wer Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.