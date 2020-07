Beim Zusammenprall mit einem Bus hat sich am Mittwochnachmittag in Landau ein 45-jähriger Radfahrer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war der augenscheinlich alkoholisierte Mann gegen 16.25 Uhr von einer Seitengasse in die Maximilianstraße eingebogen, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort stieß er mit einem Bus zusammen. Der Busfahrer, der aufgrund des stockenden Verkehrs langsam unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Unfall gab es Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.