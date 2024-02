„Meine Sache, mein Problem, aber ihr könnt gerne meinen Mittelfinger sehn.“ Dieses Zitat aus einem Songtext der Düsseldorfer Punkband Broilers sei vermutlich das Motto eines 19-jährigen gewesen, der am frühen Sonntag gegen 0.30 Uhr laut schreiend mit dem Fahrrad an einer Polizeistreife in Landau vorbeifuhr. Die Beamten befanden sich gerade in einer Verkehrskontrolle und folgten dem Radfahrer, der sich in deutlichen Schlangenlinien fortbewegte. Kurz vor der Kontrolle zeigte der Radfahrer den Polizisten ohne erkennbaren Grund den Mittelfinger. Da er offensichtlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Außerdem gab es eine Anzeige wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr. Darüber wird auch die Führerscheinstelle unterrichtet.