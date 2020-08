Bei einem Raubüberfall am Sonntagabend im Goethepark ist ein 54-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Radler gegen 22.20 Uhr von zwei unbekannten Männern vom Fahrrad gestoßen und aufgefordert worden, Mobiltelefon und Bargeld herauszugeben. Als sich der Mann weigerte, schlug ihm einer der beiden Täter mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer gab daraufhin sein Bargeld heraus. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt, sehr hager und dunkelhäutig sein. Der etwas Jüngere der beiden trug eine Basecap, war dunkel gekleidet und glattrasiert. Der zweite Mann hatte einen leichten Bartansatz. Die Polizei in Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.