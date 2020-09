Ein 59-jähriger Radfahrer aus dem Badischen ist am Samstagabend in Steinfeld unter Alkoholeinfluss gestürzt. Der Mann war in der Unteren Hauptstraße unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und zu Boden fiel. Dabei zog sich der Radfahrer eine stark blutende Verletzung am Kopf zu. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann getrunken hatte. Ein Test ergab 1,9 Promille. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.