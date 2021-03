Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro haben Unbekannte am Wochenende in Landau verursacht – sie haben zwei Reifen eines Radladers zerstochen. Das teilt die Polizei mit. Der Radlader war übers Wochenende im Horstring in der Nähe des Freizeitbads La Ola abgestellt gewesen. Die Beamten nehmen Hinweise entgegen: Telefon 06341 2870, E-Mail pilandau@polizei.rlp.de.