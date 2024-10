Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ruft zur Mitmachen beim elften ADFC-Fahrradklima-Test auf.

Teilnehmer des Tests können bis zum 1. November die Radfahrverhältnisse vor Ort bewerten. Macht Radfahrern Spaß – oder ist es Stress?

Dieses Jahr sei die Teilnahme im Kreis Südliche Weinstraße besonders wichtig, weil ein Planungsbüro beauftragt wurde ein sogenanntes Radverkehrskonzept zu erstellen, so der ADFC LD-SÜW in seinem erneuten Aufruf zur Teilnahme. Dieser sei Mitglied in dem Lenkungskreis und werde sich dafür einsetzen, die gewonnenen Daten aus dem Fahrradklimatest im Konzept zu nutzen.

Im Netz

fahrradklima-test.adfc.de/