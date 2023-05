Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. September öffnet das Gesundheitszentrum Medivicus in Landau. Dann wird auch die Radiologie Landau-Südliche Weinstraße ihr MRT am neuen Standort in Betrieb nehmen. Am Dienstag wurde das Gerät durchs Dach „eingeflogen“.

Die Ankunft des Magnetresonanztomografen (MRT) in der Paul-von-Denis-Straße war spektakulär. Das fünf Tonnen schwere Gerät wurde mit einem Lkw angeliefert, an die Haken