Bitte schieben: Das gilt seit Juni montags bis samstags von 11 bis 18.30 Uhr für Radfahrer in der Landauer Fußgängerzone. Von dem Verbot ausgenommen sind nur Kinder bis zehn Jahre und deren Begleitperson. Das scheint zu funktionieren.

Plakate mit Ordnungsamtsleiter Thomas Scholly, der sein Rad schiebt, weisen auf die neue Lage hin. Um die Einhaltung zu überwachen, hat das Ordnungsamt in den zurückliegenden Wochen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Nach Angaben der Verwaltung mit erfreulicher Bilanz: In weniger als einem Dutzend Fällen habe man eine Verwarnung ausprechen müssen.

Anfangs gab es keine Knöllchen

Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) macht deutlich: „Auch Radfahrerinnen und Radfahrer begehen Regelverstöße, die wir dann ahnden müssen.“ Die vergleichsweise geringe Zahl an Verstößen sei vermutlich auf die abschreckende Wirkung durch die uniformierten Ordnungsamtsmitarbeiter zurückzuführen, vielleicht aber auch auf die vorangegangene Info-Kampagne. Bis Anfang Juli habe es Kontrollen ohne Verwarnungen gegeben. Radfahrer wurden lediglich angehalten und auf die neue Regel hingewiesen. „Das waren ein paar Dutzend Fälle, wobei die meisten tatsächlich nicht wussten, dass das Fahrradfahren in der Fußgängerzone verboten ist. Wie nachhaltig diese Aufklärungsarbeit war, wird sich künftig zeigen“, so Hartmann.

Um auf das Verbot aufmerksam zu machen, hatte die Verwaltung „Bitte schieben“-Plakate aufgehängt. Auch wenn diese nun nach und nach wieder abgehängt werden, habe die Regel weiter Bestand. Es gelten die Verkehrsschilder an den Eingängen der Fußgängerzone.

Das Radfahrverbot wurde im Zuge der Neuordnung der Innenstadtmobilität in der Stadt Landau eingeführt und soll die Verkehrssicherheit für Fußgänger verbessern. Ziel der Verwaltung sei es, die Fußgängerzone als besonderen Schutzraum zu erhalten und zu stärken.