Leichte Kopfverletzungen hat sich am Mittwoch einen Radfahrerin bei einem Sturz zugezogen. Laut Polizei befuhr die 72-Jährige gegen 14.54 Uhr die L516 von der Totenkopfstraße St. Martin kommend in Richtung L514. Ungefähr 100 Meter vor der Einmündung des Riedweges verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Eine schwerere Kopfverletzung wurde dadurch verhindert, dass die Frau einen Fahrradhelm trug. Die Fahrradfahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.