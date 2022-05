Glück im Unglück hatte eine 76-jährige Radfahrerin, die mit ihrem E-Bike auf der Weinstraße in Rhodt unterwegs war, von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde, wie die Polizei berichtet. Nur durch den getragenen Fahrradhelm blieb sie von schweren Verletzungen verschont. Der 69-jährige Autofahrer wollte rückwärts in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei die hinter ihm vorbeifahrende Radlerin. Diese versuchte zwar noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt die Radfahrerin Prellungen und Schürfwunden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.