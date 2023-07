Am Samstagnachmittag ist es in der Zufahrt eines Supermarktparkplatzes in der Industriestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 60-jährigen Fahrradfahrerin und einer 60-jährigen Autofahrerin gekommen. Wie die Polizei berichtet übersah die Autofahrerin beim Verlassen der Parkplatzausfahrt die einbiegende Fahrradfahrerin. Diese wurde von dem Fahrzeug zwar touchiert, konnte einen Sturz allerdings verhindern. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.