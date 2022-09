Gegen Mitternacht rückten Einsatzkräfte der Polizei und des DRK am Freitag zu einem Verkehrsunfall in den Marienring und die Friedrich-Ebert-Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 17-jährige Radfahrerin eine rote Ampel und stieß mit einem 20-Jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen, teilte die Polizei mit. Beide stürzten. Die Radfahrerin zog sich eine Fraktur des Beins zu und kam in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt Schürfwunden und Prellungen, auch er wurde medizinisch versorgt. Die junge Frau hatte bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,02 Promille. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2500 Euro.