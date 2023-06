Eine 67-jährige Touristin aus dem Allgäu ist am Freitag mit ihrem Pedelec schwer gestürzt. Die Frau fuhr laut Polizei gegen 14.15 Uhr mit ihrem Elektrorad auf dem Fahrradweg entlang der L507 bei Burrweiler in Richtung Hainfeld. Aufgrund einer Bodenwelle stürzte die Frau mit ihrem Rad auf die linke Seite und wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht wurde. Bei dem Sturz trug die Frau ihren Fahrradhelm, der lebensbedrohliche Verletzungen verhinderte.