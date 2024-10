Eine 43-jährige Radfahrerin hat am Montag gegen 7.50 Uhr in der Ludowicistraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße in Landau einen Unfall verursacht. Laut Polizei missachtete sie an der Kreuzung zur Mozartstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden 58-jährigen Opel-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Infolge des Sturzes wurde die 43-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro.