Eine 48-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Staatsstraße in Edesheim bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei hatte sie beim Abbiegen das Auto einer 49-jährigen Fahrerin übersehen und war mit diesem kollidiert. Durch den Sturz zog sich die Frau Verletzungen am rechten Arm und Handgelenk zu und musste in ärztliche Behandlung. An Fahrrad und Auto entstand leichter Sachschaden.