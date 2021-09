Wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung muss sich eine 34-jährige Radfahrerin verantworten, nachdem sie am Donnerstagabend zwei Fußgänger in der Bonifatiusstraße in Herxheim beleidigt hat. Die Betroffenen, ein 27-jähriger Fußgänger und seine 25-jährige Begleiterin, gaben gegenüber der Polizei an, dass sie grundlos angegriffen und angepöbelt wurden. Die Frau soll zudem versucht haben, nach einer Passantin zu schlagen, verfehlte diese jedoch. Möglicherweise war die Radfahrerin betrunken. Da die Zeugen die Tatverdächtige vom Sehen kannten, konnten ihre Personalien ermittelt werden. Bis dato konnte sie zu den Vorwürfen noch nicht befragt werden.