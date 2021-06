Ein Radfahrer hat am Mittwoch gegen 21.40 Uhr einen Fußgänger in der Neustadter Straße in Landau verprügelt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer auf Höhe des Nordparks an dem Fußgänger vorbei. Dieser wies den Radler darauf hin, dass er den Radfahrstreifen benutzen solle. Daraufhin, so schildert es der 32-jähriger Landauer, stieg der Radfahrer ab und schlug ihm ins Gesicht. Der Unbekannte zerrte den Fußgänger zu Boden und schlug weiter auf ihn ein. Nachdem der Täter vom Opfer abließ. flüchtete er in Richtung Haardtstraße. Der Fußgänger trug leichte Verletzungen davon.

Polizei sucht Zeugen

Täterbeschreibung: männlich, circa 1,80 Meter groß, dünne Statur und sehr kurze Haare. Er sei mit einem dunklen Fahrrad, möglicherweise einem Hollandrad, unterwegs gewesen. Zeugen oder Menschen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.