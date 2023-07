Ein 29-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Sonntag gegen 16.10 Uhr auf der Totenkopfstraße (L514) bei Sankt Martin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, wolllte der aus Richtung Kalmit kommende Mann in Höhe der Grillhütte ein vor ihm fahrendes Auto rechts überholen. Dessen 37-jähriger Fahrer wollte zu diesem Zeitpunkt nach rechts abbiegen. Der Radfahrer zog sich beim auf dem Zusammenprall folgenden Sturz diverse Verletzungen zu, berichtet die Polizei weiter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.