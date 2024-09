Am Samstagvormittag ist es zu unschönen Szenen an der Tankstelle des Gillet-Baumarktes in Landau gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Frau gerade mit ihrem Auto von den Zapfsäulen in Richtung der Waschboxen fahren, als ein Radfahrer vorbei brauste und mit dem Lenker deren Fahrzeug streifte. Damit konfrontiert, trat der Mann aggressiv auf und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Er beleidigte die Geschädigte und fuhr schließlich davon. Laut Polizei ist der Mann zwischen 40 und 50 Jahre alt und hat kurz geschorenes Haar oder eine Glatze. Er soll teilweise Polnisch gesprochen haben. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.