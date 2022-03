Ein 30-jähriger Radfahrer aus Landau ist am Samstagnachmittag schwer gestürzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Wie die Polizei vermutet, war der Mann gegen 16 Uhr mit seinem Rad zu schnell auf der L 506 unterwegs. Vom Parkplatz Drei Buchen sei er in Fahrtrichtung Ramberg nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gestürzt. Dabei habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren, teilen die Beamten mit. Der Mann habe mehrere Schürfwunden erlitten. Lebensgefahr bestehe nicht. Wegen des Rettungseinsatzes musste die Straße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.