Aus Protest gegen den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 zwischen Pirmasens und Landau sind am Samstag viele Radfahrer auf der für drei Stunden für Autos gesperrte Strecke von Landau nach Annweiler unterwegs. Das befürchtete Verkehrschaos bleibt aus.

Nachdem das Verwaltungsgericht Neustadt die Auflage des Kreises zu einer anderen Streckenführung gekippt hatte, konnten die Demonstranten am Samstag ihrem Protest in der gewünschten Form Ausdruck verleihen. Am Start, dem alten Messplatz in Landau, versammelten sich die Teilnehmer bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Viele drängten sich in den Schatten der großen Bäume. Trotz der schwierigen Bedingungen waren es laut Veranstalter, meinem Bündnis aus mehreren Organisationen, etwa 450 Teilnehmer. Die Polizei spricht von 250.

Schon in ersten Reden vor dem Start wurde deutlich, worum es den Kritikern geht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz etwa befürchtet, dass die geplante Durchgängigkeit einer autobahnähnlichen, internationalen Ost-West-Verbindung über die B10 mehr Verkehr anziehe, wie Ulrich Mohr deutlich machte. Ihm war es wichtig zu betonen, dass die Position der Kritiker nicht einfach ein schwammiges „Dagegen“ sei. Er sehe durchaus den Sinn eines Ausbaus in von Pendlern stark befahrenen Streckenabschnitten. Doch der Ausbau zerschneide das Biosphärenreservat.

Da fahren sie - gen Annweiler. Foto: Iversen

Besser in Radwege und Bahn investieren

Nachdem die Radfahrer-Demo in Polizei-Begleitung über Westring und Annweilerstraße bei Godramstein auf die B10 bis ins Trifelsstation in Annweiler gefahren war, wurden dort bei der Abschlusskundgebung von mehreren Rednern weitere Kritikpunkte vorgetragen. Dazu zählen die Auswirkungen auf die Natur und die Lebensqualität im Queichtal. Außerdem wurden die hohen Kosten bemängelt, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden. Viel wichtiger sei es angesichts des Klimawandels, das Geld in die Verkehrswende zu stecken. So rechnete etwa Landaus Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne) vor, dass man mit den 60 Millionen Euro, die für den vier Kilometer langen Abschnitt bei Landau aufgebracht werden müssten, ein Vielfaches dieser Länge an Fahrradwegen bauen oder an Zugstrecken reaktivieren könne.

Auch Walter Herzog von der Bürgerinitiative Queichtal hob hervor, dass sie nicht so naiv seien, bereits beschlossene Strecken verhindern zu wollen. Viel mehr gehe es um die Abschnitte, die noch im Planfeststellungsverfahren seien. Er störte sich vor allem daran, dass mit widerlegten Zahlen zum Nutzen des Ausbaus argumentiert werde. Dass das Thema die Leute bewege, werde daran deutlich, wie viele trotz der Hitze gekommen seien.

Laut Polizei ergab sich durch die dreistündige Sperrung keine merklich angespanntere Verkehrssituation als sonst. Auch die Hitze hätten alle gut überstanden.