An der Einmündung Weinstraße/Poststraße ist am Sonntagabend ein Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der 33-jährige Mountainbike-Fahrer befuhr gegen 21.50 Uhr den Gehweg der Weinstraße in Richtung Bahnhof. Der 19-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Skoda wartete in der Poststraße, um in die Weinstraße einzufahren. Der Radfahrer fuhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit und prallte gegen die Beifahrerseite des Skoda. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4600 Euro.