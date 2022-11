Glück im Unglück hatte ein Radfahrer am Dienstagnachmittag in Landau. Gegen 16 Uhr übersah ihn ein Autofahrer beim Abbiegen von der Queichheimer Hauptstraße in die Johannes-Kopp-Straße und nahm ihm die Vorfahrt. Wie die Polizei berichtet, kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer allerdings nur leicht, er zog sich eine Schürfwunde zu.