Die Polizei kontrollierte am Freitag gegen 23 Uhr einen 38-jähriger Landauer, der in der Bahnhofstraße in Kapsweyer mit seinem Fahrrad unterwegs war. Die Beamten bemerkten, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Deshalb untersagten sie ihm die Weiterfahrt, wie die Polizei berichtet. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert über zwei Promille ermittelt. Den Radler erwartet nun eine Strafanzeige.