Kurz nach 21 Uhr fiel am Samstag ein 36 Jahre alter Radfahrer in der Weinstraße in Rhodt Zeugen auf, weil er gleich zweimal von seinem Fahrrad stürzte. Sie meldeten den Vorfall bei der Polizei. Beamte konnten den Mann finden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die ergab einen Promillewert von 4,19. In diesem Zusammenhang informiert die Polizei, dass das Radfahren ab 1,6 Promille eine Straftat darstellt und bei Führerscheininhabern die Fahrerlaubnis beschlagnahmt werden kann.