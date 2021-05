Ab Mittwoch, 26. Mai, werden der Weinstraßenradweg und die Fassbodentour im Bereich des Firstweges zwischen Bad Bergzabern und Dörrenbach für Radfahrer gesperrt. Grund sind nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität in Speyer die Arbeiten für die Ortsumgehung Bad Bergzabern. In diesem Bereich beginnen im Juni die Arbeiten für den Tunnel im Zuge der Umgehung. Derzeit werden die Arbeiten vorbereitet. Die Sperrung des Firstweges in Abschnitten soll bis 2026 andauern.

Die Radwegeverbindung wird großräumig umgeleitet: über die Weißenburgerstraße und die Beethovenstraße und Wirtschaftswege nach Süden. Im Bereich der Kreuzung mit der B 38 ist eine neue Querungshilfe installiert worden. Die Umleitung für Fußgänger und Wanderer erfolge kleinräumig und werde ebenfalls ausgeschildert, so der Landesbetrieb.

Info



Die Radwegeumleitung wird auch auf der Internetseite www.Radwanderland.de eingestellt.