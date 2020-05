Bei einem Zusammenstoß mit einem einbiegenden Transporter wurde am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein Radfahrer in der Alsterweiler Hauptstraße in Maikammer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 29-jährige Vorderpfälzer mit seinem Rennrad von der Kalmit kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein 53-jähriger Südpfälzer fuhr mit seinem Transporter in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Kapelle nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer, der frontal in den Transporter krachte. Der Radfahrer schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 29-jährige trug einen Radhelm, ohne den die Verletzungen deutlich schwerer gewesen wären, teilt die Polizei mit.