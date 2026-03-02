Weil er ein Kind auf einem Mountainbike übersah, das von der Mühlgasse in die Theresienstraße abbog, kollidierte am Sonntagmittag um 14.30 Uhr ein 76-jähriger Pedelecfahrer mit diesem und stürzte auf die Fahrbahn. Das teilt die Polizei mit. Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Kopfverletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Vorbildlich: Beide Unfallbeteiligten trugen einen Fahrradhelm.