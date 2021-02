Ein 25-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Landau schwer verletzt. Nach Mitteilung der Polizei war der Mann von der Straße „An 44“ in den Minikreisel zum Nordring eingefahren, als eine 42 Jahre alte Autofahrerin vom Nordring kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr und den Radfahrer übersah. Beim Zusammenstoß stürzte der junge Mann zu Boden und verletzte sich schwer. An Fahrrad und Auto entstand laut Polizei insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.