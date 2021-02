Ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist am Freitagnachmittag auf der Weißenburger Straße in Höhe der Tankstelle gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann musste laut Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er sich selbst nur teilweise an den Sturz erinnern konnte, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de. Der Radler kam aus Richtung der B38 und war unterwegs in die Innenstadt.